В Брюсселе началось заседание Совета Россия-НАТО

Первое за два с половиной года заседание Совета Россия-НАТО началось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе.

Москву на заседании Совета представляет межведомственная комиссия Министерства иностранных дел и Минобороны. Российское внешнеполитическое ведомство представит заместитель министра иностранных РФ Александр Грушко.

Переговоры в Брюсселе - продолжение начатого в Женеве диалога. Напомним, что консультации Москвы и Вашингтона по российским предложениям о гарантиях безопасности прошли в Женеве 10 января. Завтра, 13 января, в Вене состоятся консультации на площадке ОБСЕ.