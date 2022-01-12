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В Брюсселе началось заседание Совета Россия-НАТО

Анна Назайкина
12:19 12.01.2022
Российское внешнеполитическое ведомство представит Александр Грушко.
В Брюсселе началось заседание Совета Россия-НАТО
© Фото: Владимир Трефилов, РИА Новости
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Первое за два с половиной года заседание Совета Россия-НАТО началось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе.

Москву на заседании Совета представляет межведомственная комиссия Министерства иностранных дел и Минобороны. Российское внешнеполитическое ведомство представит заместитель министра иностранных РФ Александр Грушко.

Переговоры в Брюсселе - продолжение начатого в Женеве диалога. Напомним, что консультации Москвы и Вашингтона по российским предложениям о гарантиях безопасности прошли в Женеве 10 января. Завтра, 13 января, в Вене состоятся консультации на площадке ОБСЕ.  

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