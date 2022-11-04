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ВМС Финляндии и силы быстрого реагирования НАТО проведут учения в Балтике

Анна Касаткина
09:33 04.11.2022
Целью учений названо улучшение оперативной совместной деятельности кораблей альянса и Берегового флота Финляндии в прибрежной зоне.
ВМС Финляндии и силы быстрого реагирования НАТО проведут учения в Балтике
© Фото: Florian Gaertner, photothek.de vi, GlobalLookPress
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В Финляндию в пятницу, 4 ноября, прибудет морская группа сил быстрого реагирования НАТО для участия в военно-морских учениях. Об этом сообщает пресс-служба финского министерства обороны.

В порту Хельсинки Хернесаари с 4 по 7 октября будут пришвартованы три корабля альянса. После в Финском заливе и северной части Балтийского моря пройдут двухнедельные учения с Береговым флотом, который относится к финским ВМС.

Целью учений названо улучшение оперативной совместной деятельности кораблей Североатлантического альянса и Берегового флота Финляндии в прибрежной зоне. Совместные военные учения сил быстрого реагирования НАТО и Берегового флота проходят на регулярной основе в течение нескольких лет.

В июне лидеры стран НАТО пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к военному блоку. В организации тогда отметили, что безопасность скандинавских стран имеет «первостепенное значение» для альянса. Присоединению Хельсинки и Стокгольма к военному блоку препятствует Турция. В стране считают, что скандинавские страны не выполнили условия для вступления в альянс, которые им поставила Анкара.

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