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Североатлантический альянс рискует столкнуться с серьезным кризисом, если Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО одновременно. Такой прогноз в интервью MTV Uutiset сделал глава финского министерства иностранных дел Пекка Хаависто.

«Довольно сложно планировать оборону, если вы просто смотрите на карту. Почти любой вид помощи проходил бы через Швецию в условиях кризиса. Новое шведское правительство, похоже, делает все возможное, чтобы продвинуть членство в НАТО и позволить Финляндии и Швеции одновременно стать полноправными членами», - сказал Хаависто.

Руководство НАТО и страны-участницы пригласили Стокгольм и Хельсинки вступить в альянс 29 июня. В организации тогда отметили, что безопасность скандинавских стран «имеет первостепенное значение для НАТО». Кроме того, участники встречи подчеркнули, что присоединение Финляндии и Швеции сделает «НАТО сильнее, а евроатлантический регион - безопаснее».

В России на эту инициативу отреагировали спокойно. По словам министра обороны Сергея Шойгу, который выступил на Московской конференции по международной безопасности минувшим летом, Швеция и Финляндия давно сближались с НАТО, еще до начала специальной военной операции по защите мирного Донбасса и денацификации Украины. По мнению главы оборонного ведомства, сейчас на фронтах СВО российским войскам противостоят силы коллективного Запада, ведущие против Москвы гибридную войну.