В Турции заявили, что Швеция и Финляндия не выполнили условия по вступлению в НАТО

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что не согласен с заявлением генсека НАТО Йенса Столтенберга по поводу того, что Швеция и Финляндия выполнили условия достигнутых договоренностей для их вступления в альянс.

Как ранее заявил Столтенберг, процесс присоединения двух стран к Североатлантическому альянсу пора завершить, так как они уже выполнили условия, ранее поставленные Турцией, необходимые для принятия их в НАТО. Генсек альянса намерен обсудить данный вопрос с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом уже в пятницу, 4 ноября, передает РИА Новости.

Ранее глава финского министерства иностранных дел Пекка Хаависто заявил, что Североатлантический альянс рискует столкнуться с серьезным кризисом, если Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО одновременно. По его мнению, шведское правительство, делает все возможное, чтобы продвинуть членство в НАТО.

Напомним, руководство НАТО и страны-участницы пригласили Стокгольм и Хельсинки вступить в альянс 29 июня. В организации тогда отметили, что безопасность скандинавских стран «имеет первостепенное значение для НАТО». Кроме того, участники встречи подчеркнули, что присоединение Финляндии и Швеции сделает «НАТО сильнее, а евроатлантический регион - безопаснее».