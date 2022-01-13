Сенат США отклонил законопроект о санкциях против «Северного потока-2»

Сенат США отклонил проект о санкциях против российского газопровода «Северный поток-2». Инициаторам законопроекта не удалось набрать необходимых 60 голосов сенаторов.

Законопроект предписывал главе Белого дома Джо Байдену в течение 15 дней после его принятия ввести санкции против «любого должностного лица структуры, созданной для или ответственной за планирование, строительство или эксплуатацию» трубопровода, а также самой такой структуры. Кроме того, санкции предполагали блокирование активов участников проекта и запрет на их въезд в США, пишут РИА Новости.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд призналась, что Вашингтон, Берлин и Брюссель предпринимают коллективные усилия для того, чтобы отсрочить начало работы газопровода. Власти США считают проект политическим и с самого начала предпринимают попытки сорвать его реализацию под любыми предлогами, в том числе якобы беспокоясь за энергетическую безопасность Европы.

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, подобное увязывание выглядит абсурдно. По словам представителя Кремля, происходящее служит лишь лишним подтверждением тому, что предпринимаются попытки давления на Россию и недобросовестной экономической конкуренции.