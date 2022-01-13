Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Сенат США отклонил законопроект о санкциях против «Северного потока-2»

Ян Брацкий
23:50 13.01.2022
Законопроект предписывал президенту США в течение 15 дней после его принятия ввести санкции против должностных лиц и структур, ответственных за планирование, строительство или эксплуатацию трубопровода.
Сенат США отклонил законопроект о санкциях против «Северного потока-2»
© Фото: Газпром
Читайте нас на:

Сенат США отклонил проект о санкциях против российского газопровода «Северный поток-2». Инициаторам законопроекта не удалось набрать необходимых 60 голосов сенаторов.

Законопроект предписывал главе Белого дома Джо Байдену в течение 15 дней после его принятия ввести санкции против «любого должностного лица структуры, созданной для или ответственной за планирование, строительство или эксплуатацию» трубопровода, а также самой такой структуры. Кроме того, санкции предполагали блокирование активов участников проекта и запрет на их въезд в США, пишут РИА Новости.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд призналась, что Вашингтон, Берлин и Брюссель предпринимают коллективные усилия для того, чтобы отсрочить начало работы газопровода. Власти США считают проект политическим и с самого начала предпринимают попытки сорвать его реализацию под любыми предлогами, в том числе якобы беспокоясь за энергетическую безопасность Европы.

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, подобное увязывание выглядит абсурдно. По словам представителя Кремля, происходящее служит лишь лишним подтверждением тому, что предпринимаются попытки давления на Россию и недобросовестной экономической конкуренции.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:32 В стране и мире
МЧС подтвердило гибель людей во время падения лифта в гостинице в центре Москвы
20:17 В стране и мире
Обвиненного в изнасиловании сына Елизаветы II принца Эндрю лишили званий и королевского патронажа
21:00 В стране и мире
Генсек ООН оценил значение диалога России и США с НАТО
16:17 Армия
Видео
Шойгу: миротворцам удалось в первые дни высвободить 1 600 силовиков Казахстана
18:18 Армия
Видео
Завершение миссии: как происходит возвращение миротворцев ОДКБ после операции в Казахстане
Популярное
Видео
Опубликованы кадры первого полета изготовленного с нуля стратегического ракетоносца Ту-160М
Врач назвал способ восстановления печени после праздников
Отец девятилетней студентки МГУ Тепляковой попросил педагогов о «неофициальном» экзамене
Видео
Спасенный в тундре: потерявшийся на Ямале рассказал, как ему удалось выжить в 40-градусный мороз
Врач предупредил о смертельной опасности бессонницы
Мясников назвал источник новых штаммов COVID-19
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.