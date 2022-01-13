В Кремле назвали абсурдным увязывание «Северного потока - 2» с безопасностью в Европе

Увязывание газопровода «Северный поток - 2» с безопасностью в Европе выглядит абсурдно. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«"Северный поток" - это вообще коммерческий проект, и увязывание этого "потока" с вопросами безопасности Европе - это абсурд», - сказал он.

По словам представителя Кремля, происходящее служит лишь лишним подтверждением тому, что предпринимаются попытки давления на Россию и недобросовестной экономической конкуренции.

Сенат США в четверг, 13 января, проведет голосование по законопроекту сенатора Теда Круза о новых санкциях в отношении «Северного потока - 2». Для принятия законопроекта S.3436 «О защите энергетической безопасности Европы» необходимо минимум 60 голосов.