В США рассказали о попытках вместе с ФРГ и ЕС помешать запуску «Северного потока-2»

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд призналась, что Вашингтон, Берлин и Брюссель предпринимают коллективные усилия для того, чтобы отсрочить начало работы российского газопровода «Северный поток-2».

«То, что мы делаем сейчас, так это работаем с немцами, с Евросоюзом для того, чтобы замедлить их рассмотрение имплементации трубопровода. Правительство Германии предприняло значительные шаги к этому», - приводит РИА Новости слова Нуланд.

Ранее генеральный секретарь правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Кевин Кюнтер заявлял, что запуск газопровода никак не увязан с политикой и соответствует ожиданиям немцев. По его словам, проект был запланирован и продвигался в течение длительного времени, были учтены и взвешены многочисленные опасения. Он добавил, что пора достичь «политического и юридического мира» в данном вопросе.

В настоящее время газопровод полностью достроен и заполнен техническим газом. Уже начатая процедура одобрения «СП-2» была приостановлена Федеральным сетевым агентством Германии. Регулятор потребовал от Nord Stream 2 AG создать в ФРГ дочернее предприятие и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора.

Официальный Вашингтон никогда не скрывал своего негативного отношения к российско-германскому экономическому проекту и всячески пытался помешать его завершению на различных этапах, вводя всевозможные санкции.