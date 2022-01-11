В Кремле заявили, что Россия против затягивания переговоров по гарантиям безопасности

Четких дедлайнов по консультациями о гарантиях безопасности нет, однако бесконечно затягивание этого процесса Россию не устроит. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что переговоры - «не процесс ради процесса», прежде всего, важен результат.

«Предстоит еще несколько раундов, которые позволят уже составить более четкую картину того, где мы находимся с американцами», - сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля добавил, что четких дедлайнов никто не ставит, но есть позиция России о том, что «нас абсолютно не устроит бесконечное затягивание этого процесса».

Ранее в Кремле оценили готовность для разговора президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена по гарантиям безопасности.