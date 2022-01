В стране и мире Западные СМИ назвали победой Кремля переговоры РФ и США по гарантиям безопасности Иван Линдеманн Американская газета The New York Times отметила, что на первом плане был вопрос о расширении НАТО, который давно беспокоит Москву. © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Читайте нас на: Победу в первых переговорах по гарантиям безопасности, которые прошли в Женеве, одержала Россия. Об этом написали сразу несколько западных СМИ. Американская газета The New York Times отметила, что на первом плане был вопрос о расширении НАТО, который «уже давно вызывает раздражение у Путина». Британское издание The Guardian отреагировало более сдержанно. Журналисты газеты не исключили, что возможен полный срыв переговоров. «Мало кто из международных обозревателей ожидает, что на этой неделе удастся быстро урегулировать возникший в отношениях кризис», - пишет газета. То, что РФ и США вряд ли придут к быстрому соглашению, предположили и журналисты британской The Times. Об отсутствии прорывов написала также Daily Express. Ранее источник, близкий к переговорам, сообщил, что Россия «разжевала» США свои предложения по гарантиям безопасности. Также СМИ назвали вероятную дату ответа Вашингтона. Российско-американские переговоры по гарантиям безопасности прошли в Женеве накануне, 10 января. Далее в Брюсселе состоится саммит Совета Россия - НАТО, в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика