Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции

Президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии на 8,6%, что немного выше уровня инфляции. Соответствующее заявление он сделал на совещании с членами правительства РФ.

«Принятые ранее решения не позволят покрыть людям расходов, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года поэтому предлагаю... проиндексировать (пенсии. - Прим.ред.) выше чуть даже инфляции - сейчас она... смотрится как 8,4% - на 8,6%, с небольшим зазором, потому что окончательных цифр инфляции пока нет», - сказал президент.

Провести необходимые процедуры и принять решение по вопросу Путин попросил правительство в самое ближайшее время.

В конце прошлого года на большой пресс-конференции российский лидер заявлял, что правительство страны должно предпринять все необходимые меры для реализации индексации пенсий до фактической инфляции.