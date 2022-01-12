Минтруд назвал средний размер пенсии после индексации

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что средний размер пенсии неработающего пенсионера после индексации составит почти 19 тысяч рублей.

Министр напомнил о том, что по поручению президента РФ Владимира Путина страховые пенсии по старости для неработающих россиян будут проиндексированы на 8,6%. Провести необходимые процедуры и принять решение по вопросу Путин попросил правительство в самое ближайшее время.

«С учетом этой индексации средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера по старости составит в 2022 году 18 984 рубля», - цитирует РИА Новости слова Котякова.

В 2023 году размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера будет составлять 20 047 рублей, а в 2024 году - 21 150 рублей, уточнил глава Минтруда.

Глава ведомства также подчеркнул, что будет обеспечена выплата пенсий в повышенном размере и доплата за первые месяцы после принятия соответствующих поправок. При этом корректировку нормативной базы осуществят в ближайшее время.

Котяков отметил, что пенсии будут проиндексированы для 30,8 миллиона неработающих россиян, получающих страховые пенсии.

В конце прошлого года в ходе большой пресс-конференции Путин заявил, что правительство страны должно предпринять все необходимые меры для реализации индексации пенсий до фактической инфляции.