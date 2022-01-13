Деэскалация или дипломатия: как мировая пресса отреагировала на заседание Совета Россия - НАТО

Противостояние между Россией и НАТО продолжается, навести мосты будет нелегко, но стороны сумели избежать окончательного разрыва. В таком ключе мировая пресса пишет об итогах переговоров в Брюсселе.

«НАТО и Россия говорят откровенно, но пока что мимо друг друга», - пишет американская The New York Times.

Британская Guardian приводит слова главы НАТО о «реальном риске нового вооруженного конфликта в Европе», французская Figaro подчеркивает, что никто не ожидал от переговоров большого прогресса. О результатах многочасовой дискуссии поздно вечером высказались и ее главные участники. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко еще раз отметил: работать нужно по всем трем направлениям. Это возврат НАТО к состоянию 1997 года, отказ альянса от продвижения на восток и устранение угрозы военных столкновений.

«Мы дошли уже до края, если две недели назад нашим коммерческим самолетам приходилось менять маршрут по командам с земли, потому что существовала реальная опасность столкновения с американскими разведчиками, которые летают вдоль наших берегов», - заявил Грушко.

По его словам, России нужны не обещания, а юридические гарантии - потому что Москва не хочет возвращаться в прошлое, к временам холодной войны и тратить на гонку вооружений гигантские средства. Они нужны на решение других проблем планетарного масштаба.

«Необходимо сделать все, чтобы исключить саму опасность этой ловушки, этих схем холодной войны. Перед человечеством стоят совершенно другие задачи - изменение климата, изменение технологических укладов и социальные последствия этих технологических укладов», - добавил замминистра.

Американская сторона пока готова предметно говорить только о контроле за размещением вооружений, но и это - уже результат.

«Мы по-прежнему готовы продолжать взаимодействие с Россией. Интенсивный темп двусторонних и многосторонних контактов на этой неделе показывает, что США и наши союзники и партнеры не медлят. Это Россия должна сделать жесткий выбор: деэскалация и дипломатия или конфронтация и последствия», - сказала заместитель госсекретаря США Венди Шерман.

Диалог будет продолжен. Возможно, уже сегодня - в Вене. В столице Австрии пройдет первое в этом году заседание Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе - ОБСЕ. В нее входят 57 государств. Россия - в их числе. Нашу делегацию будет возглавлять постоянный представитель страны при организации Александр Лукашевич.