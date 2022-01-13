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Врач назвал способ восстановления печени после праздников

Роман Захаров
04:54 13.01.2022
Нарколог Руслан Исаев посоветовал россиянам, страдающим от последствий праздничного застолья, есть творог, пить напитки с витамином C и больше находиться на свежем воздухе.
Врач назвал способ восстановления печени после праздников
© Фото: pixabay
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Употребление спиртных напитков и большого количества еды во время праздничных застолий не проходит бесследно для здоровья: многие люди страдают от различных недомоганий после бурных гуляний, особенно, когда они длились несколько дней подряд. Безусловно, внутренним органам человека после такого нужна помощь, и о том, как оказать такую помощь, в беседе с радио Sputnik рассказал глава наркологической клиники, врач-нарколог Руслан Исаев.

В первую очередь, по словам специалиста, в восстановлении после праздников нуждается печень, поскольку алкоголь - это токсичное вещество для данного органа. Так, если злоупотребление спиртным было слишком серьезным, медик рекомендовал не заниматься самолечением, а сразу обратиться к врачу. Если же в организм поступило более или менее умеренное количество алкоголя, то достаточно будет на время отказаться от спиртных напитков и прибегнуть к специальной диете.

«После праздников следует отказаться от спиртного и придерживаться особой диеты. Надо стабильно принимать напитки, которые содержат витамин C. Также надо есть творог, потому что он содержит метионин. Эта аминокислота благотворно влияет на печень», - объяснил Исаев.

Медик добавил, что обеспечить себе благоприятный режим питания каждый человек способен самостоятельно, однако существует и другой вариант - прибегнуть к помощи специальных загородных пансионатов для детокса.

«Не надо путать это с местами, где лечат последствия алкоголизма, это просто пансионаты с правильным питанием», - подчеркнул он.

Врач также высказал мнение, что загородный пансионат будет хорошим выбором еще и потому, что второй способ улучшить обменные процессы в организме после праздников - это прогулки на свежем воздухе.

«Следует больше бывать на свежем воздухе», - отметил Руслан Исаев.

Ранее врач-нарколог, доктор медицинских наук Алексей Егоров в беседе со «Звездой» рассказал, чего категорически нельзя делать при похмельном синдроме. Другой специалист - гастроэнтеролог-гепатолог Сергей Вялов - также в разговоре со «Звездой» назвал способ минимизировать тяжелые последствия праздничного застолья.

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