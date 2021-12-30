Врач рассказал, как минимизировать последствия новогоднего застолья

В России и во всем мире все стремительнее приближаются новогодние праздники - время пышных гуляний и массовых застолий. Многие люди после праздников мучаются в результате перееданий и алкогольных отравлений, однако есть способы минимизировать такие страдания, и об этих способах в беседе со «Звездой» рассказал гастроэнтеролог-гепатолог Сергей Вялов.

В первую очередь специалист предупредил, что думать о своем состоянии нужно не после застолья, а перед ним.

«После - профилактика невозможна. Профилактику нужно делать заранее. Все обычно говорят, что делать после, а чтобы подумать заранее, об этом рекомендации не дают. Чтобы все прошло легче, надо выбрать на праздничном столе какие-то два блюда. Потому что обычно у нас смешивают десяток салатов, и получается какая-то ерунда, которая грозит пищевыми отравлениями, панкреатитами и всем остальным. Если мы выбираем два каких-то блюда и едим только их, то такая вероятность значительно уменьшается. Второе: надо вставать из-за стола через какие-то промежутки времени. Обычно мы долго сидим, это никак не способствует сокращениям кишечника, а способствует только тому, что, пока мы сидим, мы продолжаем есть. Когда мы встаем, это, во-первых, улучшает работу кишечника, так как мы начинаем немного двигаться, а во-вторых, мы понимаем, хотим ли мы снова сесть за стол или не хотим. Поэтому не надо никогда возвращаться за стол, надо думать, когда из-за него выйти», - поделился информацией врач.

Гастроэнтеролог-гепатолог также рассказал, как быстро избавиться от чувства тяжести в результате переедания.

«Если мы переедаем, то основное ощущение, которое нас беспокоит, это тяжесть, распирание, которое в максимальной интенсивности достигает боли. Тогда обычно люди пьют ферменты, но ферменты в данной ситуации абсолютно бесполезны. Они дают только эффект плацебо, который, кстати, многим неплохо помогает - примерно 40% людей. Но правильнее было бы выпить что-нибудь холодное, какую-то холодную жидкость. Тогда тяжесть после переедания проходит на порядок быстрее. Холодная жидкость охлаждает содержимое желудка, и оно быстрее эвакуируется, тяжесть проходит», - дал совет медик.

Сергей Вялов затронул конечно же и тему спиртных напитков, часто бесконтрольно употребляемых некоторыми гражданами во время праздников.

«То, что касается алкоголя. Алкоголь в первую очередь влияет на печень... Любой алкоголь мы не можем рекомендовать, потому что это всегда будет приводить к ухудшению состояния печени. Если мы приняли такое решение (пить спиртное. - Прим. ред.) и хотим минимизировать последствия, то надо не восстанавливать печень после, а надо дать печени до те ресурсы, благодаря которым она может восстановиться. Это в первую очередь витамины группы В и аминокислоты и жирные кислоты. Поэтому можно взять, например, таблетку омеги, таблетку с витаминами группы В и какую-то белковую пищу, которая, по сути своей, разварена. Например, холодец, в котором огромное количество аминокислот, или яичницу, в которой тоже огромное количество аминокислот, или взять просто добавки, которые продаются в магазинах спортивного питания или в аптеках, содержащие в чистом виде аминокислоты», - заключил он.

Ранее врач-нарколог, доктор медицинских наук Алексей Егоров в беседе со «Звездой» рассказал, чего категорически нельзя делать при похмельном синдроме.