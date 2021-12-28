Врач-нарколог рассказал, чего нельзя делать при похмелье

Врач-нарколог, доктор медицинских наук Алексей Егоров в беседе со «Звездой» рассказал, сколько следует спать после праздничного застолья с участием алкоголя.

«У всех по-разному. Пока не выспишься. Не надо ставить себе будильник. Чем дольше, тем лучше. Сон, как известно, лечит, тем более алкогольное опьянение», - сказал специалист.

Также медик рассказал, какие продукты и напитки лучше выбирать на следующий день. По словам специалиста, похмеляться ни в коем случае не стоит.

«У нормального человека, если он перепьет, наутро никакого желания опохмелиться не бывает. Наоборот, у него стойкое отвращение к алкоголю и чувство вины от того, что он сделал накануне. Если у него есть стремление похмелиться, значит, скорее всего, у него уже есть некие проблемы с приемом алкоголя, это уже признак алкоголизма», - обратил внимание Егоров.

Утром после новогодней ночи врач порекомендовал употреблять легкую пищу, пить минеральную воду, морс, кисломолочные продукты. Не следует нагружать себя вчерашними салатами, жирными блюдами. Жирный суп, по словам специалиста, могут себе позволить только «стойкие бойцы», люди с сильной печенью, так как такой суп, по словам специалиста, является дополнительной нагрузкой на орган.

Диетолог, нутрициолог Инна Кононенко рассказала о том, что поможет избежать тяжелого похмелья в период длительных новогодних праздников. В этом случае, по словам врача, крайне важно не оставаться голодным.