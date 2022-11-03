Bloomberg: Маск сократит 3700 рабочих мест в Twitter

© Фото: www.imago-images.de Global Look Press

Американский миллиардер Илон Маск, который теперь является новым владельцем социальной сети Twitter, собирается сократить свыше трех с половиной тысяч рабочих мест в компании, чтобы снизить расходы после ее приобретения. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

«Илон Маск планирует ликвидировать около 3700 рабочих мест в Twitter Inc., или половину персонала социальной медиакомпании, в попытке снизить расходы», - следует из сообщения агентства.

Ранее Илон Маск заявил о намерении сделать социальную сеть Twitter самым точным источником информации в мире. Об этом предприниматель написал на своей странице в купленном им сервисе микроблогов. По его словам, это должно произойти независимо от политической принадлежности.

На прошлой неделе основатель компаний Tesla и SpaceX возглавил Twitter. Предприниматель полностью принял на себя руководство соцсетью. Ожидается, что в сервисе микроблогов теперь изменится подход к модерации контента и борьбе со спамом.