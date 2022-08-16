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Шойгу заявил, что Швеция и Финляндия и до спецоперации сближались с НАТО

10:31 16.08.2022
Министр обороны РФ заявил, что утверждение о том, что поводом к вступлению Швеции и Финляндии в НАТО якобы послужила спецоперация РФ на Украине, является ложным.
Шойгу заявил, что Швеция и Финляндия и до спецоперации сближались с НАТО
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Швеция и Финляндия в течение нескольких лет сближались с Североатлантическим альянсом до начала спецоперации на Украине, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на Московской конференции по международной безопасности.

«В последнее время НАТО инициировало новый этап расширения альянса за счет вступления в военный блок Швеции и Финляндии. Утверждение о том, что поводом для этого стала российская спецоперация, не соответствует действительности», - сказал он.

Министр добавил, что западные силы противостоят российским военным на Украине и ведут против РФ гибридную войну. Глава российского военного ведомства указал на увеличение поставок вооружения официальному Киеву и обучение украинских военных, а также планирование действий ВСУ и использование ими вооружения под контролем иностранных специалистов.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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