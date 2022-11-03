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Атака на флот и срыв «зерновой сделки»: по какому вопросу вызвали британского посла в МИД РФ

Константин Коковешников
22:50 03.11.2022
Лондон отрицает все обвинения в свой адрес.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сегодня британского посла Дебору Броннерт вызвали в Министерство иностранных дел России. Там ее ждали студенты столичных вузов, устроившие митинг против политики Соединенного Королевства. В МИДе дипломат провела не более получаса, общаться с журналистами она отказалась.

О вызове посла накануне объявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она же пообещала предоставить как минимум часть доказательств, подтверждающих причастность Лондона к атаке на корабли Черноморского флота.

Уже сегодня днем на сайте внешнеполитического ведомства появилось сообщение, в котором подробно рассказывается об участии Великобритании в подготовке украинских военных. В Лондоне все обвинения отрицают.

Между тем, российские специалисты по извлеченным из воды обломкам беспилотников установили траекторию их движения. Один из БПА поднялся в воздух с побережья Одессы, а другой - прямо с корабля, следовавшего по гуманитарному коридору в рамках «зерновой сделки».

В ответ на это Россия объявила о приостановке своего участия в договоре по вывозу продовольствия с территории Украины. Однако после получения гарантий от Киева вернулась в сделку. Сама Украина тоже опровергает обвинения в свой адрес. Однако делает это неправдоподобно.

Еще одна проблема, о которой с начала зерновой сделки говорила Россия - использование гуманитарного коридора не для помощи нуждающимся в продовольствии беднейшим африканским странам, а для поставок зерна европейским потребителям. И первый день возобновления работы гуманитарного коридора отчасти подтвердил эти опасения. Три из семи кораблей направились в Испанию, Италию и Нидерланды.

«Прежде всего, нужно разделять корм для животных и продовольствие для людей. Корм для животных в основном идет в развитые страны, что нормально, ведь в развивающихся странах в качестве корма используют разные виды продукции, не только кукурузу. А продовольствие для людей, больше поступает в развивающиеся страны, чем в остальные», - уверяет генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Между тем, уже скоро истекает срок «зерновой сделки». Ее продление зависит лишь от западных страны.

Напомним, ранее представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник объяснил, зачем Великобритании срыв зерновой сделки и как это связано с атакой в Черном море.

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