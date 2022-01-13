Опубликовано видео с места падения лифта с рабочими в центре Москвы

«Звезда» публикует видео с места падения лифта с рабочими в гостинице в центре Москвы. На кадрах видно, как у здания на Большой Якиманке находятся машины полиции, спасателей и скорой помощи.

Напомним, ранее в столичном ГУ МЧС подтвердили падение лифта и гибель рабочих в гостинице. В ведомстве отметили, что по прибытии спасателей предварительно было установлено, что происшествие произошло во время проведения ремонтных работ.

До этого в СМИ была опубликована информация о том, что личности погибших устанавливаются. Причины произошедшего также уточняются.