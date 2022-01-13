Опубликовано видео с места падения лифта с рабочими в центре Москвы
Ранее в МЧС подтвердили гибель двух человек во время происшествия.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
«Звезда» публикует видео с места падения лифта с рабочими в гостинице в центре Москвы. На кадрах видно, как у здания на Большой Якиманке находятся машины полиции, спасателей и скорой помощи.
Напомним, ранее в столичном ГУ МЧС подтвердили падение лифта и гибель рабочих в гостинице. В ведомстве отметили, что по прибытии спасателей предварительно было установлено, что происшествие произошло во время проведения ремонтных работ.
До этого в СМИ была опубликована информация о том, что личности погибших устанавливаются. Причины произошедшего также уточняются.