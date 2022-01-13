В стране и мире МЧС подтвердило гибель людей во время падения лифта в гостинице в центре Москвы Виктория Ивашечкина Трагедия произошла при проведении ремонтных работ, отметили в ведомстве. © Фото: Прокуратура Москвы Telegram Читайте нас на: В московском ГУ МЧС подтвердили падение лифта и гибель рабочих в гостинице в центре столицы. «В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение об обрушении конструкций по адресу: ул. Большая Якиманка, д.24», - подчеркнули в ведомстве. По прибытии спасателей предварительно было установлено, что при проведении ремонтных работ произошло падение лифта в шахту. «К сожалению, по предварительной информации, погибли двое рабочих», - отметили в ведомстве. Ранее в СМИ появилась информация о том, что спасатели работают на месте трагедии. Личности погибших устанавливаются. Причины произошедшего также уточняются. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика