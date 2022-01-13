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МЧС подтвердило гибель людей во время падения лифта в гостинице в центре Москвы

Виктория Ивашечкина
21:32 13.01.2022
Трагедия произошла при проведении ремонтных работ, отметили в ведомстве.
МЧС подтвердило гибель людей во время падения лифта в гостинице в центре Москвы
© Фото: Прокуратура Москвы Telegram
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В московском ГУ МЧС подтвердили падение лифта и гибель рабочих в гостинице в центре столицы.

«В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение об обрушении конструкций по адресу: ул. Большая Якиманка, д.24», - подчеркнули в ведомстве.

По прибытии спасателей предварительно было установлено, что при проведении ремонтных работ произошло падение лифта в шахту.

«К сожалению, по предварительной информации, погибли двое рабочих», - отметили в ведомстве.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что спасатели работают на месте трагедии. Личности погибших устанавливаются. Причины произошедшего также уточняются.

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