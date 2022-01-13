В стране и мире Двое погибших: в гостинице в центре Москвы рухнул лифт Виктория Ивашечкина На месте происшествия работают оперативные службы. © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Читайте нас на: Два человека погибли в результате падения лифта в гостинице в центре Москвы. Сейчас на Большой Якиманке работают оперативные службы. Спасатели вскрывают кабину. Личности погибших устанавливаются, передает ТАСС, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Причины произошедшего уточняются. В феврале в жилом доме в Москве сорвался лифт, в котором находился 12-летний ребенок. В результате происшествия он получил переломы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика