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Артдуэли в зоне спецоперации: расчеты РСЗО «Ураган» рассказали об уничтоженных целях

Андрей Лазарев
05:00 03.11.2022
После очередного залпа, боевой расчет «Урагана» немедленно меняет позицию, чтобы избежать ответного огня противника.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Расчеты РСЗО «Ураган» Восточного военного округа (ВВО) уничтожают гаубицы противника, среди которых и американские образцы. Ракеты сразу двух реактивных систем залпового огня обрушиваются на артиллерийскую батарею вооруженных сил Украины.

«Это артиллерийская гаубичная батарея. Гаубицы американского производства М777, всем известные "три топора". Идет наступление наших войск и наша основная задача - это поражение артиллерии противника», - рассказал командир взвода, старший офицер батареи с позывным «Лена 1».

Победа в артдуэлях  - залог успешного продвижения всех наших подразделений. Одержать верх удается за счет грамотной воздушной разведки, вкупе со слаженной и быстрой работой экипажа.

Расчеты «Ураганов» понимают, что за ними ведется настоящая охота. Противник пытается их обнаружить в том числе и с воздуха, запуская беспилотники. Именно поэтому РСЗО постоянно перемещается с места на место, никогда долго не задерживаясь в одном районе. Экипажу «Урагана» требуется всего лишь пара минут, чтобы свернуться и покинуть боевую позицию, а пополнив боекомплект, тут же занять новую. Оператор - топогеодезист с позывным «Топик» рассказывает принцип работы буссоли. До очередного залпа остаются считанные секунды.

«Роль буссоли заключается в том, что я навожу орудие в основное направление стрельбы. После этого происходит залп», - объяснил оператор – топогеодезист РСЗО «Ураган».

Звук мощного залпа «Ураганов» вновь сотрясает окрестности - тяжелые ракеты, способные преодолевать десятки километров, стремительно устремляются на позиции ВСУ. И если противник после такого, все же оправится и попробует нанести ответный удар, его снаряды не достигнут цели. Российский «Ураган» вновь исчезнет также быстро, как и появился.

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