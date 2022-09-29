Армия Прибытие, развертывание, удар: кадры боевой работы РСЗО «Ураган» в зоне спецоперации Командир батареи РСЗО отметил, что цели бывают очень разными: от живой силы до подвижной колонны противника. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Более 100 целей противника уничтожил командир батареи реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» Центрального военного округа (ЦВО) во время проведения специальной военной операции. Минобороны показало кадры боевой работы военнослужащих в спецоперации. С первых ее дней батарея РСЗО «Ураган» ЦВО выполняет боевые задачи. Под грамотным и умелым командованием командира Григория с позывным «Вектор» боевые машины прибывают на стартовые позиции. © Минобороны России Далее проводится развертывание батареи и нанесение ракетных ударов 220 миллиметровыми реактивными снарядами по позициям украинских националистов и наемников. «В ходе специальной военной операции уже счет потеряли, если честно, целям. Но больше сотни, больше сотни. Характер целей очень разный: от живой силы до подвижной колонны», - рассказал командир Григорий. Корректировку огня и доразведку целей российским артиллеристам обеспечивают беспилотные летательные аппараты. В настоящее время батарея РСЗО «Ураган» Григория продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика