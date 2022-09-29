Прибытие, развертывание, удар: кадры боевой работы РСЗО «Ураган» в зоне спецоперации
Командир батареи РСЗО отметил, что цели бывают очень разными: от живой силы до подвижной колонны противника.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Более 100 целей противника уничтожил командир батареи реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» Центрального военного округа (ЦВО) во время проведения специальной военной операции. Минобороны показало кадры боевой работы военнослужащих в спецоперации.
С первых ее дней батарея РСЗО «Ураган» ЦВО выполняет боевые задачи. Под грамотным и умелым командованием командира Григория с позывным «Вектор» боевые машины прибывают на стартовые позиции.
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