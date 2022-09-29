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Прибытие, развертывание, удар: кадры боевой работы РСЗО «Ураган» в зоне спецоперации

05:00 29.09.2022
Командир батареи РСЗО отметил, что цели бывают очень разными: от живой силы до подвижной колонны противника.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Более 100 целей противника уничтожил командир батареи реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» Центрального военного округа (ЦВО) во время проведения специальной военной операции. Минобороны показало кадры боевой работы военнослужащих в спецоперации.

С первых ее дней батарея РСЗО «Ураган» ЦВО выполняет боевые задачи. Под грамотным и умелым командованием командира Григория с позывным «Вектор» боевые машины прибывают на стартовые позиции.

© Минобороны России

Далее проводится развертывание батареи и нанесение ракетных ударов 220 миллиметровыми реактивными снарядами по позициям украинских националистов и наемников.

«В ходе специальной военной операции уже счет потеряли, если честно, целям. Но больше сотни, больше сотни. Характер целей очень разный: от живой силы до подвижной колонны», - рассказал командир Григорий.

Корректировку огня и доразведку целей российским артиллеристам обеспечивают беспилотные летательные аппараты. В настоящее время батарея РСЗО «Ураган» Григория продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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