Тактика огневых налетов: как «Ураганы» ВС РФ громят ВСУ, оставаясь незамеченными

РСЗО «Ураганы» внезапно появляются на поле боя и так же неуловимо исчезают, опережая все прогнозы противника.

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Ракеты весом под 300 килограммов выходят с интервалом в полсекунды. «Посылка» на позиции противника доставляется со скоростью тысячи метров в секунду. Работает РСЗО «Ураган» морпехов группировки «Восток».

Главная ударная сила РСЗО «Ураган» - фугасные боеприпасы, сейчас как никогда актуальные. Укрепления, сооружения, командные пункты, техника, склады противника - система сравнивает с землей все.

«Противник ведет охоту именно за реактивными системами. У нас за"Ураганами" или же за "Градами". Постоянные артиллерийские обстрелы идут, но пока справляемся. Качественная маскировка, соответственно, качественная работа. Проходит залп, сразу же на нас выходят по связи. Быстрый откат, потому что противник успевает на нас уже наводиться», - описал командир батареи РСЗО «Ураган» Александр.

«Ураганы» только что вернулись с ударных позиций. Пусковые трубы еще горячие, но машины уже находятся в базовом районе. Артиллеристы работают молниеносно.

Транспортно-заряжающая машина уже на позиции. Несет на себе 16 снарядов. Доставляет на передовую полную «обойму» для нового удара - одиночными или залпом.

Дивизионы «Ураганов» используют тактику огневых налетов. Квадрат задан, позиция выбрана. Удар: и несколько гектаров на линии фронта зачищены. Откат.

«Надо свернуться, сесть в машину. Побыстрее сделать ноги, чтобы в обратку ничего не прилетело. Это буквально минута-полторы. Ответка прилетит в течение 3-4 минут», - указал командир боевой машины с позывным «Граф».

Однако поймать «Ураган» - задача практически невозможная. Система оправдывает свое название. На передовой РСЗО появляются внезапно и так же исчезают, опережая все прогнозы противника.