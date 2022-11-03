Reuters: Трамп выдвинет свою кандидатуру в президенты США после выборов 8 ноября

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Бывший американский лидер Дональд Трамп намерен объявить о намерении баллотироваться на пост президента после выборов в конгресс, которые пройдут на следующей неделе 8 ноября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на советников экс-главы государства.

«Объявление о выдвижении кандидатуры перед Днем благодарения дает ему преимущество перед оппонентами, и он это понимает», - заявил один из советников бывшего президента.

Напомним, Дональд Трамп в сентябре рассказал, что вскоре может принять решение о том, будет ли он участвовать в выборах президента. А недавно в Белом доме подтвердили планы действующего главы государства Джо Байдена выдвинуть свою кандидатуру.

При этом, по данным социологического опроса, большинство американцев не поддержат обе кандидатуры на выборах президента в 2024 году.