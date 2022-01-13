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МИД РФ: пассажирские рейсы из аэропорта Алма-Аты возобновлены

Иван Линдеманн
20:00 13.01.2022
Мероприятия по вывозу граждан России самолетами Минобороны завершаются.
МИД РФ: пассажирские рейсы из аэропорта Алма-Аты возобновлены
© Фото: pexels.com
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С 13 января в связи со стабилизацией ситуации Казахстане возобновлены пассажирские рейсы из аэропорта Алма-Аты. Об этом сообщается в Telegram-канале Департамента ситуационно-кризисного центра МИД России.

«Мероприятия по вывозу граждан России самолетами Минобороны завершаются. Благодарим военных коллег и всех, кто оказывал содействие!», - говорится в сообщении.

Сегодня о ситуации в республике и о деятельности миротворцев ОДКБ Владимиру Путину доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он рассказал, что Генштаб постоянно контактирует с казахстанскими коллегами и главами военных ведомств стран ОДКБ. Для переброски на территорию Казахстана миротворцев было задействовано свыше 80 воздушных судов военно-транспортной авиации.

Путин оценил роль военно-транспортной авиации в миротворческой миссии. По словам президента, благодаря ОДКБ удалось нормализовать ситуацию в Казахстане и восстановить правопорядок, что позволит властям этой страны в спокойной обстановке заниматься социально-политическими и экономическими вопросами.

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