Водитель грузовика, смявший такси в центре Москвы, раскаялся и заплакал

Водитель грузовика скрылся с места ДТП. Впоследствии его личность удалось установить. Им оказался 27-летний гражданин Белоруссии.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Водитель грузовика, смявший такси в центре Москвы, раскаялся в содеянном, а затем заплакал. Кадры из Таганского суда оказались в распоряжении «Звезды».

«Я искренне каюсь за свои деяния. Я прошу Бога... только остается простить меня. Я хочу покаяться перед всеми родными за свое деяние. Я не хотел этого», - сказал мужчина.

Страшная авария произошла накануне. Тогда водитель такси остановился на улице 1905 года у входа в метро. После того как пассажирка села на заднее сиденье, грузовой автомобиль снес легковушку и впечатал ее во впереди стоящий автобус.

В результате произошедшего погибли два человека - 30-летний водитель такси, а также 37-летняя пассажирка.

Водитель грузовика скрылся с места ДТП. Впоследствии его личность удалось установить. Им оказался 27-летний гражданин Белоруссии Вячеслав Пивовар.