Суд арестовал раздавившего такси в центре Москвы водителя грузовика

В ходе судебного заседания обвиняемый заявил, что признает свою вину.

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Таганский суд Москвы арестовал раздавившего такси в центре столицы водителя грузовика.

«С учетом позиции прокуратуры Центрального административного округа суд избрал в отношении 27-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 января 2023 года», - говорится в сообщении столичной прокуратуры.

В ходе судебного заседания обвиняемый свою вину признал, раскаялся и не возражал против избрания ему меры пресечения.

Напомним, авария произошла накануне. Тогда водитель такси остановился на улице 1905 года у входа в метро. После того как пассажирка села на заднее сиденье, грузовой автомобиль снес легковушку и впечатал ее во впереди стоящий автобус.

В результате произошедшего погибли два человека - 30-летний водитель такси, а также 37-летняя пассажирка.