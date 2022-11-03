Замминистра обороны Фомин провел переговоры с коллегой из Армении
В ходе встречи заместителей министров обороны двух стран обсуждались вопросы региональной безопасности, а также состояние и перспективы российско-армянского военного и военно-технического сотрудничества.
© Фото: Минобороны России
Заместитель министра обороны России Александр Фомин провел переговоры с коллегой из Армении Кареном Брутяном. Об этом сообщает Минобороны России.
«В ходе встречи обсуждены вопросы региональной безопасности, а также состояние и перспективы российско-армянского военного и военно-технического сотрудничества», - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны России заявили об уничтожении украинского вертолета Ми-8 в Херсонской области.
Также в российском оборонном ведомстве рассказали о неудачной попытке ВСУ сорвать российское наступление под Донецком.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов