Армия Замминистра обороны Фомин провел переговоры с коллегой из Армении В ходе встречи заместителей министров обороны двух стран обсуждались вопросы региональной безопасности, а также состояние и перспективы российско-армянского военного и военно-технического сотрудничества. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Заместитель министра обороны России Александр Фомин провел переговоры с коллегой из Армении Кареном Брутяном. Об этом сообщает Минобороны России. «В ходе встречи обсуждены вопросы региональной безопасности, а также состояние и перспективы российско-армянского военного и военно-технического сотрудничества», - говорится в сообщении. Ранее в Минобороны России заявили об уничтожении украинского вертолета Ми-8 в Херсонской области. Также в российском оборонном ведомстве рассказали о неудачной попытке ВСУ сорвать российское наступление под Донецком. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика