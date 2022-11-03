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В Минобороны России заявили об уничтожении украинского вертолета Ми-8 в Херсонской области

14:51 03.11.2022
Как уточнил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, вражеский вертолет был сбит оперативно-тактической авиацией ВКС России.
В Минобороны России заявили об уничтожении украинского вертолета Ми-8 в Херсонской области
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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В Минобороны России сообщили об уничтожении украинского вертолета Ми-8. Об этом заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населенного пункта Костырка Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», - сказал Конашенков. 

Еще Игорь Конашенков подвел суточный итог работы российских средств ПВО. Сбито восемь украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Бургунка, Бобровый Кут, Ольговка (Херсонская область), Епифановка (ЛНР), Новая Тарасовка (Харьковская область), Александровка, Никольское, Павловка (ДНР). 

Уничтожено в воздухе 13 украинских снарядов РСЗО HIMARS, «Ольха» и «Ураган». Это произошло в районах населенных пунктов Антоновка и Новая Каховка Херсонской области, а также в районах Грузско-Ломовки и Свободного на территории ДНР. 

Официальный представитель российского оборонного ведомства рассказал и об итогах нанесенных за сутки ударов оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии. В районах Миролюбовки Херсонской области и Звановки в ДНР были поражены пункты управления 128-й горно-штурмовой бригады и 115-й бригады территориальной обороны ВСУ. Еще было поражено 96 артиллерийских подразделений врага, а также другие войска в 158 районах. 

В рамках контрбатарейной борьбы за сутки было нанесено огневое поражение украинскому взводу РСЗО «Град». Это произошло в района Волчанска Харьковской области. Кроме этого, была поражена артбатарея ВСУ в районе населенного пункта Новоселка на территории ДНР. 

Удалось уничтожить неприятельскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 американского производства. А в района Висунска (Николаевская область) была уничтожена РЛС украинского зенитного ракетного комплекса С-300. Взлетел на воздух и склад боеприпасов ВСУ в района Новой Каменки в Херсонской области. 

Конашенков озвучил актуальные данные по потерям украинской военной техники. Враг недосчитался 330 самолетов, 168 вертолетов, 2 422 беспилотников, 384 ЗРК, 6 297 танков и других боевых бронированных машин, 882 боевых машин РСЗО, 3 547 орудий и минометов, а также 6 986 единиц специальной автотехники.

Также Игорь Конашенков рассказал о неудачной попытке ВСУ сорвать российское наступление под Донецком.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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