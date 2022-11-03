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В МО РФ рассказали о неудачной попытке ВСУ сорвать российское наступление под Донецком

14:50 03.11.2022
Уничтожено около 80 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два автомобиля, отметили в Минобороны.
В МО РФ рассказали о неудачной попытке ВСУ сорвать российское наступление под Донецком
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Российские войска наступают на Южно-Донецком направлении, ВСУ пытались контратаковать, но были остановлены, сообщил на брифинге 3 ноября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«На Южно-Донецком направлении ВСУ предпринимали попытки контратаковать в направлении населенных пунктов Никольское и Ровнополь Донецкой Народной Республики, чтобы остановить наступление российских войск. Огнем российской артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации контратакующие подразделения противника были остановлены и рассеяны в районах населенных пунктов Водяное и Новоселка Донецкой народной республики», - сказал он.

Представитель российского оборонного ведомства перечислил потери украинской стороны в живой силе и военной технике на Южно-Донецком направлении. По словам Конашенкова, противник потерял около 80 своих бойцов, три БМП и два автомобиля.

Кроме того, ВС РФ отразили атаки ВСУ и иностранных наемников на Купянском направлении, уничтожены 130 человек. На Краснолиманском направлении украинские войска пытались наступать, но были отброшены. По словам Конашенкова, безвозвратные потери противника превысили 200 человек, санитарные составляют более 120 человек. Российские войска отразили пять атак ВСУ на Николаево-Криворожском направлении и отбросили противника на исходные позиции. Общие потери противника на данном направлении превысили 80 человек в личном составе.

В новой сводке о проведении специальной военной операции на Украине сказано, что ВС РФ уничтожили РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 в ДНР и РЛС комплекса С-300 в Николаевской области. Также оперативно-тактическая авиация ВКС России сбила украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео стрельбы буксируемых 122-миллиметровых гаубиц Д-30 в зоне спецоперации.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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