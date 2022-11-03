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Хакеры взломали Instagram* Залужного и поставили ему новую аватарку

Анна Назайкина
18:20 03.11.2022
Судя по последней публикации, атаковать страницу мог Джокер, который недавно атаковал американскую систему управления войсками DELTA.
Хакеры взломали Instagram* Залужного и поставили ему новую аватарку
© Фото: Silas Stein, dpa, GlobalLookPress
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Страница в Instagram* (соцсеть запрещена  в России) главкома ВСУ Валерия Залужного была взломана хакерами. Об этом говорят появившиеся фотографии и пост.

© valeriizaluzhniy, Instagram*

Судя по последней публикации, взломать страницу генерала мог Джокер, который недавно атаковал американскую систему управления войсками DELTA.

«Личный аккаунт... Валерия Залужного в сети Instagram* взломан... Спасибо подписчикам за бдительность», - говорится в новом посте.

Было добавлено, что в настоящий момент проводятся работы по восстановлению доступа.

Теперь на аватарке Залужного - президент Российской Федерации Владимир Путин, сидящий на буром медведе на фоне флага РФ. Большинство украинских пользователей возмутились действиями хакеров, однако некоторые нашли изменения на странице главкома забавными.

Накануне Джокер заявил, что у него есть шпионы в СБУ, украинской армии, а также в офисе президента страны Владимира Зеленского. Донецкий хакер также рассказал, что оставил в их устройствах некие «подарки».

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской  и запрещена на территории РФ.

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