Хакеры взломали Instagram* Залужного и поставили ему новую аватарку

© valeriizaluzhniy, Instagram*

Судя по последней публикации, взломать страницу генерала мог Джокер, который недавно атаковал американскую систему управления войсками DELTA.

«Личный аккаунт... Валерия Залужного в сети Instagram* взломан... Спасибо подписчикам за бдительность», - говорится в новом посте.

Было добавлено, что в настоящий момент проводятся работы по восстановлению доступа.

Теперь на аватарке Залужного - президент Российской Федерации Владимир Путин, сидящий на буром медведе на фоне флага РФ. Большинство украинских пользователей возмутились действиями хакеров, однако некоторые нашли изменения на странице главкома забавными.

Накануне Джокер заявил, что у него есть шпионы в СБУ, украинской армии, а также в офисе президента страны Владимира Зеленского. Донецкий хакер также рассказал, что оставил в их устройствах некие «подарки».

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