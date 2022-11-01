Донецкий хакер взломал американскую программу управления войсками ВСУ

В ней указывается расположение частей и складов, численность личного состава и координаты тяжелой техники.

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Хакер по прозвищу Джокер ДНР сообщил о взломе американской программы управления войсками Delta, которой пользуется украинская армия. В ней указывается расположение частей ВСУ и складов, численность личного состава и координаты тяжелой техники. Там фиксируют и сведения о прилетах.

В качестве доказательства хакер продемонстрировал работу программы. Также он показал часть подразделений ВСУ около Николаева.

«Пока украинцы регулярно наполняют свои базы данных в подаренные их американскими хозяевами программы, нам даже ничего выдумывать и устанавливать не надо, мы просто пользуемся их программами в режиме онлайн. Хочу обратить внимание, что всеми их программами», - отметил хакер в своем Telegram-канале.

Информацию о взломе подтвердил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов. Он отметил, что теперь российские спецслужбы знают все о противнике.

Напомним, в августе хакеры из российской группировки Killnet заявили о взломе сайта военно-промышленной корпорации США Lockheed Martin. Она занимается производством реактивных систем залпового огня HIMARS, поставляемых Украине.

Также хакерам удалось получить доступ к личным данным кандидатов на работу в Lockheed Martin.