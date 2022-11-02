Донецкий хакер рассказал о своих шпионах в украинских войсках и органах власти

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Переехавший в Донецкую Народную Республику украинский хакер «Джокер» заявил, что у него есть шпионы в Службе безопасности Украины, ВСУ и офисе президента Владимира Зеленского. Таким образом он имеет доступ не только к информации, но и технике, сообщил «Джокер» в беседе с РИА Новости.

Ранее хакер взломал американскую программу управления украинскими подразделениями DELTA и рассказал об этом в своем Telegram-канале. Программа содержит все данные о войсках и войсках противника, включая координаты техники и численность личного состава. В беседе с агентством «Джокер» заявил, что не боится навредить своей публикацией дальнейшему получению информации о ВСУ и НАТО, потому что «это так не работает».

«Как работают мои хакеры, никто больше не работает. Также не забывайте, что у меня есть шпионы везде. И в ВСУ, и в СБУ, и в офисе Зеленского. А значит, есть доступ не только к информации, но и к технике», — сказал он.

«Джокер» также отметил, что оставил в их устройствах «много своих подарков».

Ранее хакер из российской группировки RaHDIt рассказал, как взломщикам удается добывать данные о сотрудниках украинских спецслужб и боевиках националистических батальонов. В июне хакеры опубликовали в Сети данные о 700 сотрудниках СБУ, включая информацию об их «необычных увлечениях».