«Марионетка»: в Сети раскритиковали заявление Кулебы о переговорах с Турцией

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Пользователи соцсети Twitter раскритиковали высказывание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о переговорах с Турцией. Накануне дипломат рассказал, что провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

«Опираясь на диалог лидеров Украины и Турции, мы обсудили дальнейшие шаги по обеспечению функционирования "зернового коридора" и освобождения украинских пленных», - уточнил политик.

В комментариях к этому посту пользователи обрушились с критикой на украинского министра.

«Да, после того, как вы согласились на подписание договора больше не атаковать Черноморский флот - перестаньте опускать эту важную деталь!» - подчеркнул пользователь с никнеймом Number17. «Марионетка», - прокомментировал пост Кулебы пользователь Ami. «Тогда не используйте для нападения на российский Черноморский флот, нацисты!» - высказался Conny Eriksson. «Попрошайка», - с иронией отметил Tim.

Накануне в Минобороны России заявили о возобновлении участия в зерновой сделке по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов. Соглашение было приостановлено после атаки, совершенной 29 октября против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, которые обеспечивали безопасность «зернового коридора».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия вернулась в зерновую сделку, доверяя Турции как партнеру. По его словам, большая работа была проведена турецкими военными дипломатами и лично президентом Эрдоганом. Как заметил Дмитрий Песков, участие Турции в данном случае стало главным фактором доверия.