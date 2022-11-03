«Марионетка»: в Сети раскритиковали заявление Кулебы о переговорах с Турцией
Пользователи соцсети Twitter раскритиковали высказывание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о переговорах с Турцией. Накануне дипломат рассказал, что провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
«Опираясь на диалог лидеров Украины и Турции, мы обсудили дальнейшие шаги по обеспечению функционирования "зернового коридора" и освобождения украинских пленных», - уточнил политик.
В комментариях к этому посту пользователи обрушились с критикой на украинского министра.
«Да, после того, как вы согласились на подписание договора больше не атаковать Черноморский флот - перестаньте опускать эту важную деталь!» - подчеркнул пользователь с никнеймом Number17.
«Марионетка», - прокомментировал пост Кулебы пользователь Ami.
«Тогда не используйте для нападения на российский Черноморский флот, нацисты!» - высказался Conny Eriksson.
«Попрошайка», - с иронией отметил Tim.
Накануне в Минобороны России заявили о возобновлении участия в зерновой сделке по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов. Соглашение было приостановлено после атаки, совершенной 29 октября против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, которые обеспечивали безопасность «зернового коридора».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия вернулась в зерновую сделку, доверяя Турции как партнеру. По его словам, большая работа была проведена турецкими военными дипломатами и лично президентом Эрдоганом. Как заметил Дмитрий Песков, участие Турции в данном случае стало главным фактором доверия.