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Лавров: меры по разблокировке экспорта зерна из РФ необходимо принять в самое ближайшее время

Анна Касаткина
13:04 03.11.2022
РФ призвала Генерального секретаря ООН выполнить обязательства, которые он на себя возложил в рамках зерновой сделки, отметил министр.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress
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В ближайшее время необходимо предпринять самые серьезнейшие меры по разблокировке экспорта российского зерна и удобрений. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он отметил, что РФ призвала Генерального секретаря ООН выполнить обязательства, которые он на себя возложил в рамках зерновой сделки. Лавров выразил надежду, что создающие препоны на пути российского зерна и удобрений страны осознают свою ответственность в рамках зернового соглашения, которое состояло из двух частей - украинской и российской.

«В отношении второй части этого пакета должны быть предприняты серьезнейшие меры в самое ближайшее время», - подчеркнул Лавров.

Министр добавил, что объемы российского экспорта «несопоставимо выше», чем аналогичной украинской продукции.

Ранее в Минобороны России заявили о возобновлении участия в зерновой сделке по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов. Соглашение было приостановлено после атаки, совершенной 29 октября против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, которые обеспечивали безопасность «зернового коридора».

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