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Названы сроки поступления в гражданский оборот вакцины от COVID-19 для подростков

Ян Брацкий
04:20 13.01.2022
Препарат «Спутник М» создан на той же платформе, что и «Спутник V», а компоненты вакцины вводятся с интервалом в 21 день.
Названы сроки поступления в гражданский оборот вакцины от COVID-19 для подростков
© Фото: Evgeny Sinitsyn XinHua Globallookpress
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Вакцина от коронавирусной инфекции для подростков поступит в гражданский оборот уже на следующей неделе. Об этом рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Минздрав и мы жесточайшим образом относимся к контролю, поэтому не две, а еще ряд структур контролируют вакцину. Ожидаем, что на следующей неделе она поступит в гражданский оборот», - сказал Гинцбург РИА Новости.

Ранее стало известно, что Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник М» для детей от 12 до 17 лет.

В министерстве подчеркнули, что введение препарата ребенку будет проводиться только при согласии родителей или иных законных представителей. Подросткам от 15 лет для вакцинации будет достаточно наличия собственного письменного информированного добровольного согласия.

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