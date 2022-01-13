Названы сроки поступления в гражданский оборот вакцины от COVID-19 для подростков

Вакцина от коронавирусной инфекции для подростков поступит в гражданский оборот уже на следующей неделе. Об этом рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Минздрав и мы жесточайшим образом относимся к контролю, поэтому не две, а еще ряд структур контролируют вакцину. Ожидаем, что на следующей неделе она поступит в гражданский оборот», - сказал Гинцбург РИА Новости.

Ранее стало известно, что Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник М» для детей от 12 до 17 лет.

В министерстве подчеркнули, что введение препарата ребенку будет проводиться только при согласии родителей или иных законных представителей. Подросткам от 15 лет для вакцинации будет достаточно наличия собственного письменного информированного добровольного согласия.