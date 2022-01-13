Лавров заявил об отсутствии экономической свободы у ФРГ в связи с ситуацией с «Северным потоком - 2»

У Германии нет свободы в своей экономической деятельности. Это показала ситуация с «Северным потоком - 2», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Про "Северный поток - 2". Тут уже не свобода выбора союзов, это просто свобода осуществлять обычную коммерческую деятельность на мировых рынках. Никакой свободы у Германии заниматься своими экономическими интересами не существует», - сказал он в эфире Первого канала.

Лавров отметил, что в этой ситуации очень ярко проявились двойные стандарты.

Ранее в Кремле назвали абсурдным увязывание «Северного потока-2» с безопасностью в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что газопровод - это коммерческий проект.

Сегодня же министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт призвала не смешивать тему трубопровода, который сейчас проходит сертификацию в Федеральном сетевом агентстве Германии, с ситуацией вокруг Украины.