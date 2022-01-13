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В Минобороны ФРГ призвали не втягивать тему «Северного потока - 2» в украинский конфликт

Светлана Иванова
10:41 13.01.2022
Кристине Ламбрехт  призвала решить украинский конфликт посредством переговоров и не использовать для поиска решений проекты, которые совсем не связаны.
В Минобороны ФРГ призвали не втягивать тему «Северного потока - 2» в украинский конфликт
© Фото: nord-stream2
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Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт призвала не смешивать темы газопровода «Северный поток - 2», который сейчас проходит сертификацию в Федеральном сетевом агентстве Германии, с ситуацией вокруг Украины. Соответствующее заявление руководитель германского оборонного ведомства сделала радиостанции RBB. По словам Ламбрехт, «Северный поток – 2» является экономическим проектом.

«Не нужно втягивать это (тему "Северного потока - 2". - Прим. ред.) в этот конфликт», - цитирует ТАСС высказывание министр.

Глава Минобороны ФРГ призвала решить украинский конфликт посредством переговоров и не использовать для поиска решений проекты, которые совсем не связаны.

Ранее глава комитета по внешней политике бундестага Михаэль Рот предположил, что противодействие введению в эксплуатацию трубопровода в значительной степени объясняется экономическими интересами других стран, прежде всего, США, где уже были сформированы свои ожидания относительно газового рынка в Европе.

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