В Минобороны ФРГ призвали не втягивать тему «Северного потока - 2» в украинский конфликт

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт призвала не смешивать темы газопровода «Северный поток - 2», который сейчас проходит сертификацию в Федеральном сетевом агентстве Германии, с ситуацией вокруг Украины. Соответствующее заявление руководитель германского оборонного ведомства сделала радиостанции RBB. По словам Ламбрехт, «Северный поток – 2» является экономическим проектом.

«Не нужно втягивать это (тему "Северного потока - 2". - Прим. ред.) в этот конфликт», - цитирует ТАСС высказывание министр.

Глава Минобороны ФРГ призвала решить украинский конфликт посредством переговоров и не использовать для поиска решений проекты, которые совсем не связаны.

Ранее глава комитета по внешней политике бундестага Михаэль Рот предположил, что противодействие введению в эксплуатацию трубопровода в значительной степени объясняется экономическими интересами других стран, прежде всего, США, где уже были сформированы свои ожидания относительно газового рынка в Европе.