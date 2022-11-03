Суд изменил меру пресечения экс-замглавы Минпросвещения Раковой и остальным на запрет определенных действий

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Московский городской суд в четверг одобрил ходатайство следователя об изменении меры пресечения на запрет определенных действий бывшему заместителю главы Минпросвещения России Марине Раковой, обвиняемой в хищении десятков миллионов рублей. Ее отпустили из СИЗО.

Вместе с Раковой суд смягчил меру пресечения и другим фигурантам дела. Среди них и ректор Московской школы социальных и экономических наук Сергей Зуев, которого ранее отпустили из следственного изолятора под домашний арест.

Напомним, в отдельное производство выделили дело покинувшей Россию главы научно-исследовательской лаборатории развития налоговой системы РАНХиГС Натальи Корниенко. Сейчас она находится в розыске.

А в начале августа экс-заместитель главы Министерства просвещения Марина Ракова признала вину в хищениях.