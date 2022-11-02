Следователь просит суд сменить меру пресечения Раковой и Зуеву

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Следствие попросило изменить меру пресечения на запрет определенных действий ректору Московской школы социальных и экономических наук Сергею Зуеву и бывшему заместителю главы Минпросвещения России Марине Раковой.

«В Московский городской суд поступило ходатайство следствия об изменении меры пресечения на запрет определенных действий в отношении Марины Раковой, Сергея Зуева и других фигурантов дела. Заседание назначено на 3 ноября в 10.30», - сообщает ТАСС.

Также от следствия поступила просьба о смягчении меры пресечения другим фигурантам дела о хищении более 50 миллионов рублей. Кроме того, в отдельное производство выделили дело покинувшей Россию главы научно-исследовательской лаборатории развития налоговой системы РАНХиГС Натальи Корниенко. Сейчас она находится в розыске.

Напомним, в начале августа экс-заместитель главы Министерства просвещения признала вину в хищениях. Тогда Марина Ракова попросила об освобождении из СИЗО. Ей заменили меру пресечения на домашний арест.