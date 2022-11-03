Следователи попросили арестовать водителя грузовика, раздавившего такси в центре Москвы

По предварительным данным, причиной трагедии мог стать отказ тормозов у самосвала.

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Следствие попросило арестовать 27-летнего водителя грузовика, раздавившего накануне в центре Москвы машину такси. Соответствующее ходатайство поступило сегодня в Таганский суд, сообщает РИА Новости.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», - заявили в суде.

Напомним, что авария произошла в среду на улице 1905 года. В ней погибли два человека - таксист и его пассажирка. Водитель грузовика Вячеслав Пивовар с места ДТП скрылся, но вскоре был задержан.

По предварительным данным, причиной трагедии мог стать отказ тормозов у самосвала. По факту аварии заведено уголовное дело.