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В Москве задержали раздавившего такси водителя грузовика

Сергей Лебедев
18:31 02.11.2022
На 27-летнего мужчину завели уголовное дело.
В Москве задержали раздавившего такси водителя грузовика
© Фото: ТРК «Звезда»
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В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали 27-летнего водителя самосвала, который сегодня раздавил машину такси на улице 1905 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Напомним, в среду большегруз влетел в легковушку. От удара ее вмяло в стоящий впереди автобус. Водитель и пассажир, только севший в такси, погибли на месте. Водитель грузовика скрылся с места трагедии.

По факту ДТП было заведено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Виновнику аварии грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в участии в смертельной аварии мужчина является гражданином Белоруссии.

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