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В Москве завели уголовное дело после того, как грузовик раздавил такси с людьми

Андрей Аркадьев
17:46 02.11.2022
По предварительной информации, водитель и пассажир такси погибли. Водитель большегруза с места ДТП скрылся.
В Москве завели уголовное дело после того, как грузовик раздавил такси с людьми
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Москве завели уголовное дело после дорожно-транспортного происшествия в центре города, когда грузовик врезался в такси с людьми. Об этом сообщает Telegram-канале «МВД Медиа».

Напомним, сегодня, 2 ноября на улице 1905 года большегруз влетел в такси, куда только сел пассажир. От удара легковой автомобиль вмяло в стоящий впереди автобус. Водитель и пассажир, только севший в машину, погибли на месте. Водитель грузовика по предварительной информации, скрылся с места  трагедии.

«Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"», - говорится в сообщении.

Виновнику грозит лишение свободы до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в участии в смертельной аварии мужчина является гражданином Белоруссии.

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