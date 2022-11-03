Китай призвал СБ ООН уважать требования России по расследованию биологической деятельности на Украине

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Китай считает легитимными вопросы России по деятельности биологических лабораторий США на Украине, они заслуживают ответов. С таким заявлением выступил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан.

«С марта этого года Россия неоднократно направляла в Совет Безопасности утверждения о том, что есть подозрения в том, что США проводят военные действия в биологической области на территории Украины. Мы считаем, что любые доказательства по поводу соблюдения Конвенции [о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсичного оружия и об их уничтожении] должны пользоваться полным вниманием международного сообщества, заслуживают должных ответов и прояснения соответствующими сторонами», - цитирует ТАСС слова китайского дипломата.

Ранее стало известно, что члены Совета безопасности ООН не приняли проект российской резолюции о создании комиссии для расследования военно-биологической деятельности на Украине. Необходимо было набрать девять голосов из 15. За резолюцию проголосовали Россия и Китай, против - США, Франция и Великобритания. Остальные члены Совбеза воздержались.

Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации Игорь Кириллов заявил, что на Украине сформировалась сеть более чем из 30 биологических лабораторий в рамках военно-биологических программ Пентагона.