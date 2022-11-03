Совбез ООН не принял резолюцию России о биологических лабораториях на Украине

За резолюцию проголосовали Россия и Китай, против высказались США, Франция и Великобритания.

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Члены Совета безопасности ООН не приняли проект российской резолюции о создании комиссии для расследования военно-биологической деятельности на Украине. Необходимо было набрать девять голосов из 15. За резолюцию проголосовали Россия и Китай, против - США, Франция и Великобритания. Остальные члены Совбеза воздержались. В случае принятия резолюции СБ ООН должен был бы сформировать комиссию для расследования претензий Москвы к Вашингтону, касающихся деятельности биолабораторий на Украине, пишет РИА Новости.

Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации Игорь Кириллов заявил, что на Украине сформировалась сеть более чем из 30 биологических лабораторий в рамках военно-биологических программ Пентагона. Деятельность биолабораторий на Украине с 2014 и реформа здравоохранения привели к тому, что произошел неконтролируемый рост заболеваемости особо опасными инфекциями, уточнил Кириллов.

По информации Минобороны РФ, в настоящий момент идет экстренное сворачивание биологических программ. МО РФ, проанализировав документы, пришло к выводу, что украинское оборонное ведомство поставило задачу полностью уничтожить биологические агенты, которые находятся в лабораториях.