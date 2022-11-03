В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Совбез ООН не принял резолюцию России о биологических лабораториях на Украине

Ян Брацкий
00:15 03.11.2022
За резолюцию проголосовали Россия и Китай, против высказались США, Франция и Великобритания.
Совбез ООН не принял резолюцию России о биологических лабораториях на Украине
© Фото: Lev Radin, Keystone Press Agency, Global Look Press
Читайте нас на:

Члены Совета безопасности ООН не приняли проект российской резолюции о создании комиссии для расследования военно-биологической деятельности на Украине. Необходимо было набрать девять голосов из 15. За резолюцию проголосовали Россия и Китай, против - США, Франция и Великобритания. Остальные члены Совбеза воздержались. В случае принятия резолюции СБ ООН должен был бы сформировать комиссию для расследования претензий Москвы к Вашингтону, касающихся деятельности биолабораторий на Украине, пишет РИА Новости.  

Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации Игорь Кириллов заявил, что на Украине сформировалась сеть более чем из 30 биологических лабораторий в рамках военно-биологических программ Пентагона. Деятельность биолабораторий на Украине с 2014 и реформа здравоохранения привели к тому, что произошел неконтролируемый рост заболеваемости особо опасными инфекциями, уточнил Кириллов. 

По информации Минобороны РФ, в настоящий момент идет экстренное сворачивание биологических программ. МО РФ, проанализировав документы, пришло к выводу, что украинское оборонное ведомство поставило задачу полностью уничтожить биологические агенты, которые находятся в лабораториях.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:48 В стране и мире
Видео
Путин назвал святой обязанностью всех уровней власти поддержку военнослужащих
18:54 В стране и мире
Видео
Строки, вдохновленные личным: музыкант Фролов-Крымский выступил перед участниками СВО в госпитале Вишневского
18:31 В стране и мире
В Москве задержали раздавившего такси водителя грузовика
18:09 В стране и мире
В РАНХиГС заявили об отъезде ректора Мау в плановый ежегодный отпуск
18:08 В стране и мире
Видео
«Это священная миссия»: тульский губернатор Дюмин проводил мобилизованных к месту выполнения боевых задач
Популярное
Видео
Шойгу сообщил об уничтожении почти 200 иностранных наемников в зоне СВО за две недели
Кремль: зерновая сделка приобретает рискованный и опасный характер
Видео
Шойгу заявил о завершении мероприятий частичной мобилизации в России
Видео
Корреспондент «Звезды» прошел через минные поля, чтобы увидеть бойцов БАРС в зоне СВО
Видео
Путин на «Валдае» рассказал анекдот про кризис и русских
Видео
Путин: Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.