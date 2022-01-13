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Проценко предупредил о высокой скорости распространения штамма «омикрон»

Виктория Ивашечкина
14:55 13.01.2022
По словам главврача Коммунарки, подготовка системы здравоохранения к новому витку волны пандемии началась еще до Нового года.
Проценко предупредил о высокой скорости распространения штамма «омикрон»
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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По словам главврача Коммунарки, подготовка системы здравоохранения к новому витку волны пандемии началась еще до Нового года.

Главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что новым штаммом коронавируса «омикрон» болеют не слишком тяжело, при этом скорость его распространения гораздо выше.

«По результатам наблюдения коллег, которые находятся в гуще событий "омикрона", они говорят, что болеют не слишком тяжело», - цитирует РИА Новости слова Проценко.

Главврач Коммунарки также подчеркнул, что случаев стремительного ухудшения состояния, как с «дельтой», меньше. Кроме того, по словам Проценко, подготовка системы здравоохранения к новому витку волны пандемии началась еще до Нового года.

«Но это не значит, что нам надо расслабляться, потому что индекс контагиозности и скорость распространения "омикрона" гораздо выше, нежели у "дельты"», - предупредил Денис Проценко.

Несколькими днями ранее стало известно, что в России зарегистрировали тест-систему для выявления омикрон-штамма коронавируса. Она была разработана специалистами Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

По словам экспертов, набор реагентов за полтора часа способен выявить и дифференцировать в одной пробирке геноварианты вирусов «омикрон» и «дельта». 

Накануне глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что доля инфицированных штаммом «омикрон» среди исследуемых Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) России составляет 76% от общего числа заболевших коронавирусом.

По словам Скворцовой, такие выводы были сделаны в результате исследования тест-системы, разработанной ФМБА.

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