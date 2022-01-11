В России зарегистрировали тест-систему для выявления «омикрона»

В России зарегистрировали тест-систему для выявления омикрон-штамма коронавируса. Она была разработана специалистами Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

«Одиннадцатого января Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) впервые в России зарегистрировала медицинское изделие», - говорится в сообщении ведомства.

В ФМБА добавили, что набор реагентов за полтора часа способен выявить и дифференцировать в одной пробирке геноварианты вирусов «омикрон» и «дельта».

Восьмого января ученые на Кипре заявили об обнаружении гибрида двух вышеуказанных штаммов. Мутации дали название «дельтакрон». Некоторые вирусологи не исключают, что этот вариант может быть следствием лабораторной ошибки.