Гром орудий и запах пороха: артиллеристы ЛНР нанесли удар из Д-30 по позициям ВСУ

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России публикует видео стрельбы буксируемых 122-миллиметровых гаубиц Д-30 в зоне спецоперации. Огонь ведут бойцы 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики по позициям Вооруженных сил Украины.

В ролике показано, как наводчик и заряжающий готовятся к артиллерийскому выстрелу, а также сам процесс заряжания пушки. Орудие покрыто маскировочной сетью. Раздается команда - и производится выстрел. В этот момент ствол пушки устремляется назад, а затем возвращается на свое место. После этого гильза выбрасывается из каморы и падает на землю.

На последних секундах видно бушующее пламя - это последствия точного попадания. В описании к видеозаписи сказано, что цели противника выслеживаются с помощью беспилотников.

Ранее Минобороны показало, как мобилизованных балтийцев учат управлять комплексом «Хризантема-С» под Калининградом.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов