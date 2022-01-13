Торжественное построение и слова благодарности: как прошла церемония, посвященная завершению миссии ОДКБ

Миротворцы из России, Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана вместе с казахстанскими военными принимают заслуженные слова благодарности от руководства Организации Договора о коллективной безопасности.

«Для Казахстана была важна не сколько военная помощь, а скорее моральная, политическая поддержка. Даже просто прибытие сил миротворцев отрезвило горячие головы и сорвало некоторые замыслы. Понятно стало, что ничто здесь не пройдет», - отметил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Как подчеркивают все выступающие с трибуны, эта миротворческая операция показала не только готовность всех стран-участниц ОДКБ в кратчайшие сроки прийти на помощь соседям. Это был действительно переломный момент в истории организации, когда миротворцы не тренировались на полигонах, а действовали в условиях попытки вооруженного переворота в Казахстане.

«За короткий промежуток вы смогли обеспечить безопасность граждан, оказать помощь в стабилизации обстановки и обеспечить бесперебойность работы жизненно важных объектов. Любому народу не нужна война. Выполняя задачи, мы видели искренность и дружелюбие в глазах простых людей, не раз слышали слова благодарности в адрес миротворцев. Это самая лучшая награда за ратный труд каждого военнослужащего», - сказал командующий контингентом миротворческих сил ОДКБ Андрей Сердюков.

ОДКБ выходит на качественно новый уровень, показав своими четкими и слаженными действиями, что организация является реальной военно-политической силой на международной арене.

Особо отличившихся миротворцев награждают прямо перед строем медалями ОДКБ и оборонных ведомств стран-участниц организации. Но это лишь их малая часть - всего 140 бойцов, остальные сейчас продолжают выполнять боевые задачи.

Это не была в полной мере именно военная операция. Контингенту миротворческих сил стран-участниц ОДКБ хватило просто молниеносной переброски личного состава и техники и взятия под контроль ключевых стратегических объектов, и практически сразу ситуация в Казахстане стала меняться к лучшему. А сегодняшний парад — это такая торжественная иллюстрация единства, качественно проделанной миротворцами совместной работы.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Михаил Долгих